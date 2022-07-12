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Звільнення села на Херсонщині: окупанти так чимдуж втікали від ЗСУ, що "загубили" свою техніку

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Звільнення села на Херсонщині: окупанти так чимдуж втікали від ЗСУ, що "загубили" свою техніку

Фото: Associated Press

Російські військові "подарували" Збройним Силам України свою техніку, яка у робочому стані та з боєкомплектом.

Зазначається, під час звільнення села Потьомкине Херсонської області російські окупанти так втікали від українських захисників, що залишили свою бронетехніку. Відомо, що ці "трофеї" перебувають на озброєнні в ЗСУ.

Про це повідомив під час вечірнього брифінгу керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у вівторок, 12 липня.

"У селі Потьомкіне, яке наші війська нещодавно звільнили, орки, тікаючи, залишили свою техніку. При чому у робочому стані та з боєкомплектом. Це - танк Т-72, дві одиниці БМП-2, БМД та БТР. Бойові машини передані ЗСУ", - йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від окупантів село Потьомкине Херсонської області. Спецоперацію зі звільнення села проводили військовослужбовці 60 опбр. Окрім цього, вони знищили ворожі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра".

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