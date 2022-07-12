Звільнення села на Херсонщині: окупанти так чимдуж втікали від ЗСУ, що "загубили" свою техніку

Російські військові "подарували" Збройним Силам України свою техніку, яка у робочому стані та з боєкомплектом.
Зазначається, під час звільнення села Потьомкине Херсонської області російські окупанти так втікали від українських захисників, що залишили свою бронетехніку. Відомо, що ці "трофеї" перебувають на озброєнні в ЗСУ.
Про це повідомив під час вечірнього брифінгу керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у вівторок, 12 липня.
"У селі Потьомкіне, яке наші війська нещодавно звільнили, орки, тікаючи, залишили свою техніку. При чому у робочому стані та з боєкомплектом. Це - танк Т-72, дві одиниці БМП-2, БМД та БТР. Бойові машини передані ЗСУ", - йдеться у повідомленні посадовця.
Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від окупантів село Потьомкине Херсонської області. Спецоперацію зі звільнення села проводили військовослужбовці 60 опбр. Окрім цього, вони знищили ворожі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра".
Читайте також:
- "Ніхто в світі не купить російські протиракетні системи": військовий експерт заявив, що в РФ почалася паніка через HIMARS
- Скільки ще триватиме війна: Жданов порівняв ресурси України та Росії
- "Це призвело б до самознищення Росії та світу": ексрадник очільника МВС оцінив можливість ядерної загрози