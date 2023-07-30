Звільнення Старомайорського: бійці ЗСУ розповіли, як це було

Морський піхотинець 35-ої ОБМП з позивним "Дикий" розкрив деталі звільнення села Старомайорське (Донецька область).

Відповідний ролик із розповіддю бійця показав український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зі слів бійця, окупантів не було на "перших" вулицях Старомайорського, вони відійшли трохи далі та спробували розстріляти ЗСУ "лоб в лоб" з танків. Проте плани ворога зірвала пильність української артилерії.

"На самих перших вулицях, коли наші підрозділи заходили, то їх там навіть не було. Вони трохи далі стояли і коригували вогонь танками та різноманітними засобами артилерії. В основному танками просто виїжджали "лоб в лоб" і намагалися розстрілювати. Але ж наша артилерія теж все бачить", - сказав "Дикий"

У боях за Старомайорське брали участь і регулярні війська РФ: "Мобілізовані завжди тікають. Але там була і регулярна армія. У цьому плані я не скажу, що нам було дуже легко. Вони на своїх рубежах давали нам сильну відсіч, поки ми натиском пробували з тої, чи іншої сторони. Прощупати, де ліпше піти, щоб зачистити дані вулиці", - додав боєць.

Що відомо про звільнення Старомайорського

Про успішну деокупацію Старомайорського на Донеччині повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас моніторингова група DeepState поінформувала, що битва за населений пункт була дуже довгою та важкою.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, після звільнення українськими захисниками Старомайорського деякі російські джерела висловили стурбованість щодо спроможності окупантів утримати село Урожайне на Донеччині, розташоване приблизно за 2,5 км від деокупованого населеного пункту. Аналітики також повідомили, що загарбники здійснили 27 липня невдалі наземні атаки, аби відновити втрачені позиції поблизу Старомайорського.

На онлайн-карті бойових дій DeepState зміни лінії боїв відбувалися протягом останніх 2-3 діб. Підсумкове просування ЗСУ на Маріупольському напрямку — близько 3 км.

Старомайорське на карті Deepstate