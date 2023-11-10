Звільнення Токмака: експерт пояснив, що українським військовим потрібно зробити в першу чергу

Для звільнення Токмака українським військовим потрібно знищити ворожу авіацію, яка розташована здебільшого в Криму.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

"На Токмаку ворогу потрібно знищити нашу артилерію. А нам треба знищити ворожу авіацію, яка знаходиться в Криму здебільшого... Єдиний засіб, який реалістично зробити швидко – це отримати ракети ATACMS за дальністю 300 кілометрів від Америки", - зазначив Павло Нарожний.

Також військовий експерт підкреслив, що українські військові за допомогою F-16 зможуть знищити ворожу авіацію.

"Інший варіант: взимку, по моїм розрахункам... ми отримаємо F-16... зможемо масовано використовувати. F-16 зможуть знищити ворожу авіацію, це раз... Або далекобійне ППО формату Patriot", - повідомив Павло Нарожний.

Нарожний зазначив, що наразі у росіян немає засобів, які б змогли збивати ракети ATACMS.

Нагадаємо, що українські пілоти уже навчаються на F-16 у повітрі.

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