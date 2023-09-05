Звільнення Токмака — страшний сон росіян: як це вплине на ситуацію на фронті

Дії ЗСУ змусять росіян вийти з Енергодара і з самого Токмака.

Напівоточення Токмака призведе до руйнування російського фронту, особливо на лівому березі Каховського водосховища. Тому ця задача є такою важливою.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Токмак сам по собі є логістичним хабом. Саме з Токмака живиться частина Херсонської і Запорізької окупованих росіянами територій. Вихід до Токмака йде у військовій амуніції по трьом гілкам: залізнична — зі сходу на захід з Чернігівки на Токмак, шосейка з Бердянська на Токмак і шосейка з Мелітополя на Токмак”, — говорить експерт.

“Тобто ці нитки, які живлять Токмак, ми почнемо перерізати. Перша нитка — це залізниця з Волновахи через Чернігівку на Токмак. Саме вона потрапить спочатку під удар і деокупацію. Ми переріжемо одну і другу шосейку на Бердянськ, звідти вже будемо діставати і до шосейки з Мелітополя на Токмак”, — додав він.

Роман Світан зауважив, що в такому режимі буде йти напівоточення Токмака: “Такі дії змусять росіян вийти з Енергодара і з самого Токмака, оскільки вони без постачань зможуть протриматися лише кілька днів. Росіяни одразу ж підуть, тому що стара радянська техніка потребує постійного постачання боєприпасів. Без боєприпасів це просто купа заліза. Вони її кинуть і підуть”.

“Я думаю, що саме на це розраховують українські Збройні сили, чому і йде рух в основному тільки в бік Токмака, навіть не на сам Токмак, а трохи східніше. Ми зараз від Роботино рухаємося в бік Вербового і далі рух буде на південь саме на залізницю”, — зазначив експерт.

“Напівоточення Токмака призведе до руйнування російського фронту, особливо на лівому березі Каховського водосховища”, — резюмував він.

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Нагадаємо, осіння дощова погода суттєво впливатиме на бойові дії в Україні, тож завдання ЗСУ на порівняно сухий період – обвалити південний плацдарм та вийти на північне Приазов’я. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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