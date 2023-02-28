Звільнення українських територій: де і коли очікувати великого контрнаступу ЗСУ

Україна готується до контрнаступу ЗСУ, який може розпочатися навесні. До країни вже почали надходити танки з нового пакету західної військової допомоги, крім того, триває створення нових добровольчих формувань.

Представники влади і військові аналітики вже роблять прогнози щодо напрямків ударів Сил оборони і їх термінів.

ТСН.ua зібрав ключові заяви і думки експертів щодо контрнаступу Збройних сил України.

Що кажуть українські офіційні особи

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Збройні сили України навесні зможуть перейти у контрнаступ за умови належних постачань західної зброї. За його словами, головна мета контрнаступу - "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

"Мета контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", - заявив він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов уточнив, що рішення про контрнаступ ЗСУ ще має бути затверджене на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Наступ відбуватиметься тоді, коли на Ставці президент ухвалить відповідне рішення щодо тих матеріалів і доповідей наших військових та розвідки, всіх секторів нашої оборони. Рішення, коли робитимемо наступ на тому чи іншому напрямку, прийматиме Ставка верховного головнокомандувача нашої країни. Саме так вирішуються державні справи у нашій країні", — сказав Данілов.

Зазначимо, за даними американського видання Politico, Вашингтон рекомендував команді президента України Володимира Зеленського готуватися до наступу вже зараз, поки зброя і допомога зі США та Європи надходять безперешкодно. Як пише видання, є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".

Коли можна чекати на контрнаступ

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що контрнаступ розпочнеться не так швидко, як би того хотілося українцям:

“Давайте згадаємо завдання президента Зеленського, коли в січні він постановив створити додаткову резервну армію. Я думаю, що саме ця резервна армія і буде здійснювати контрнаступ. Ми не будемо змішувати ті війська, які сьогодні ведуть оборонну операцію, тому що вони виснажені, потребують доукомплектування, а деякі частини потребують переформування у зв'язку із втратами", - зауважив він.

На думку Жданова, військова техніка радянських зразків, яку передають західні партнери України, найімовірніше, буде спрямована на підтримку військ, які ведуть оборону.

"Решта західної техніки піде в ті нові бригади, які ми сьогодні формуємо. Ми сподіваємося отримати до кінця березня те, що нам пообіцяли. А квітень присвятимо бойовому злагодженню та підготовці цих бригад. Тому ми можемо розраховувати на контрнаступ приблизно в другій половині весни чи ближче до літа", - спрогнозував аналітик.

Олег Жданов також вважає, що Україні вистачить обіцяних західних танків для прориву оборони ворога.

"Я думаю, що буде достатньо танків. Будуть танки, бойові машини піхоти і це дозволить вести маневрені наступи маневреними групами. І це все дозволить і прорвати оборону, і вести наступ", – сказав військовий експерт.

Ймовірний напрямок

Для ЗСУ сьогодні надзвичайно важливим є вихід на узбережжя Азовського моря. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

"Вихід на Азовське узбережжя – стратегічне завдання. Вихід такого рівня відсіче коридор із Росії до Криму та переведе в режим оперативного оточення Запорізьке, Херсонське та Кримське угруповання російських військ. Залишиться добити Кримський міст, це буде оперативний котел для всього з'єднання. Звичайно, зачищати від росіян ці три області – Крим, Херсонську та Запорізьку – буде набагато простіше", - каже експерт.

На його думку, загальний напрямок руху буде у бік Азовського узбережжя, "а який маршрут, якими силами та засобами – це інтрига Генштабу".

"Я думаю, все Азовське узбережжя навесні буде звільнено від російських військ – від Мелітополя до Маріуполя, а може й до Новоазовська", - вважає Світан.

Боєць ЗСУ дав жорстку оцінку контрнаступу

Спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua висловив думку, що на контрнаступ не варто покладати великих сподівань, оскільки українські військові обмежені в ресурсах.

"Найбільше говорять про контрнаступ ті, хто сидять вдома на дивані. Або є воїни "Інстаграму" і "Фейсбуку" - в Польщі, Португалії... Будь-який з контрнаступів і наступів Збройних сил України омитий кров'ю наших воїнів... Всі повірили, що танки панацея - ніхр*на не панацея. Без підтримки мотопіхотних з'єднань, які будуть на нормальній бронетехніці навчені, без артилерійської підтримки, захисту неба авіацією - ніхр*на не буде. У нас досі мінометів і снарядів для мінометів не вистачає - про які літаки ми говоримо, дайте міномети. Зараз є ейфорія - ми отримаємо літаки, і точно перемога. Літаки не заходять у населені пункти, заходить піхота", - заявив Макарук.

Боєць також наголосив, що у ЗСУ існують великі проблеми з автотранспортом і мобілізаційним ресурсом.

"Я бачу, що майбутній контрнаступ буде грамотно спланований, але з тими ресурсами, силами і засобами, які може задіяти Генеральний штаб ЗСУ, я не вірю, що цього року закінчиться війна. Давайте будемо реалістами - ми після взяття Херсона відступаємо. Потихеньку, тримаємося неабиякими силами, але відступаємо", - зазначив він.

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