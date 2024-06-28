Звільнення українських заручників з РФ може стати реальним: Лубінець зробив гучну заяву

Україна намагається повернути з РФ цивільних заручників. Наразі у російських застінках перебувають понад 14 тисяч українців.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "1+1".

"За нашими даними, вже більше, ніж 14 тисяч цивільних громадян України в російських застінках, це шалена цифра. Частина з них – це українські журналісти. І ми займаємося як окремим списком... ми порушували питання як по всім цивільним заручникам, так і окремо ми порушували питання щодо журналістів. Я сподіваюся, все ж таки, що у нас з’являться додаткові механізми повернення саме цивільних. Я б не хотів забігати наперед, але можу сказати, ми сподіваємося, що у нас невдовзі (і про це ви публічно всі дізнаєтеся, ви побачите) відкриється можливість саме повернення цивільних громадян України", - сказав Лубінець.

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