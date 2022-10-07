Звільнення української землі від рашистів: Зеленський особливо відзначив три бригади за героїчні зусилля

Український президент Володимир Зеленський 7 жовтня відзначив захисників із 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за боротьбу проти окупантів.

Про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні пізно ввечері 7 жовтня.

"І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі. За ці 225 днів уже 29 887 українських воїнів відзначені державними нагородами. 178 воїнів удостоєні звання Героя України", - розповів український політик.

Зеленський зазначив, що "такий масштаб мужності та героїзму наших бійців однозначно свідчить на користь того, що Україну не зупинити. І кожен з російських ударів, усі прояви російського терору – проти Запоріжжя, проти Харкова, проти Миколаєва, проти Донбасу та всіх інших наших територій – тільки доводять, що звільнення всієї нашої землі – це єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців".

Деокупація Луганщини

Про початок деокупації Луганщини офіційно стало відомо 5 жовтня. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України в деяких населених пунктах області вже підняли українські прапори. Вже ввечері голова ОВА повідомив, що українська армія звільнила шість населених пунктів Луганської області.

Українські військові 7 жовтня пуьблікують відео із Макіївки в Луганській області. На кадрах видно, що ЗСУ зайшли до села та поскидала російські флаги. Однак офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ поки немає.

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