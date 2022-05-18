Звільнення в'язнів і бунти: окупанти провокували безлади у в'язницях, тепер вирішили їх взяти під свій контроль

Звільнення в'язнів і бунти: окупанти провокували безлади у в'язницях, тепер вирішили їх взяти під свій контроль

Росіяни, які хотіли випустити в’язнів для провокацій і підштовхували до бунтів, вирішили взяти під контроль пенітенціарні установи на окупованих територіях

Попри окупацію всі працівники в пенітенціарних службах залишаються на робочих місцях, щоб не було ризиків, що тисячі в’язнів опиняться серед українців на непідконтрольних територіях, заявив у ефірі «Єдиного марафону» міністр юстиції Денис Малюська.

«В Херсоні понад два місяці установи відбування покарань були нам підконтрольні, відповідно всі виконували свої обов’язки. На минулому тижні росіяни вирішили взяти під контроль наші установи виконання покарань, а оскільки наші співробітники, це люди в погонах, вони військові, напіввійськові, вони не можуть виконувати вказівки окупаційної влади і вони відмовились від виконання. Тож окремі об’єкти були передані окупаційній владі», - зазначив міністр.

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Він зауважив, що тепер відповідальність саме на росіянах, але заспокоїв, що хвилюватись підстав немає, адже за попередньою інформацією на всіх непідконтрольних територіях випускати в’язнів не планують.

Водночас він зауважив, що сфера для окупантів дуже «приваблива» для різноманітних спецоперацій. «ФСБ намагались організувати щось на кшталт бунтів і навіть звільнення установ виконання покарань. Для того, щоб показати місцевим, що українська влада нібито видає вказівки випускати в’язнів, щоб вони там бігали містом. Така спецоперація тривала тиждень. Вони намагались вийти на керівництво пенітенціарних установ, щоб провокувати такі дії», - додав міністр.

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