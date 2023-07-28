Звільнення від окупантів Старомайорська: військові розповіли, як це було

Ще одне українське село під українським прапором. Українські морпіхи з 35-ї окремої бригади морської піхоти з побратимами 7-го окремого батальйону Арей Уда взяли Старомайорське. Окупанти чинили шалений спротив, але наші воїни змогли проломити оборону ворога.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поки наші морпіхи штурмували Старомайорське, мінометники прикривали побратимів фугасними мінами. Окупанти на цій ділянці чинять шалений спротив. Не охоче відступають і не часто здаються. Тому випалюють російську сарану артилерією.

Олексію на прізвисько Прораб 25 років. Хлопець не служив до війни в армії, в АТО не був. Працював на будівництві. Увесь досвід набуває з побратимами у полях. Рух наших військ ускладнюють ті ж мінні поля і щільність фортифікаційних споруд.

“Наші просування дуже важкі. Сильно заміновані поля. Боїшся стати, щоб яку розтяжку не зірвати, чи на міну не наступити. Ходимо по тропам”, - розповідає “Прораб”-військовослужбовець ЗСУ 35 ОБМП.

Довкола села здригається повітря. У полях стоїть канонада.

“Йде артдуель, кидають касетні боєприпаси, АКБ, керовані авіабомби. Якось так до нас сюда долітає”, - сказав військовослужбовець “Гуцул”.

Російські гелікоптери шукають гармашів і піхотинців, розстрілюючи посадки. Попри важкі бої наші морпіхи - рухаються вперед.

“Це були їхні позиції. Наразі ми тут”, - коментує військовослужбовець з позивним “Німець”.

Міф “рускіє своїх не кидають” - розвінчується у цих полях. У шанцях і на узбіччях лежать десятки тіл окупантів. Бої за Старомайорське були запеклі, важкі й тривалі у часі.

Попри ворожу ешелоновану оборону -морпіхи і добровольці Арею її прорвали і звільнили село.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Старомайорськ під українським прапором! Ексклюзивний репортаж з місця подій"

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як звільняли Старомайорське.

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Автор: Руслан Ярмолюк