Звільнення заручників з Маріуполя: в Офісі президента розповіли про варіанти евакуації бійців “Азову”

Українська влада все ще сподівається на дієвість переговорів та допомогу країн-посередників, але не відкидає і силової деблокади міста.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що українська влада готова використовувати будь-які шляхи для того, щоб визволити із заблокованого російськими окупантами Маріуполя останніх захисників міста та мирних жителів.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, Маріуполь став фантастичним символом, який довів, що Україна - це трошки інша держава, ніж вважали собі у Російській Федерації. Тому вивезти з-під обстрілів захисників міста та мирних жителів є обов’язком для української влади.

“Президент найбільш глибоко у ситуації і розуміє всі ризики в плані звільнення Маріуполя з точки зору звільнення людей, які там знаходяться. Безумовно, ми використовуємо всі шляхи, які тільки можна, ми ведемо переговори. Як було запропоновано — переговорна група може виїхати до Маріуполя. Ми б провели там раунд переговорів і забрали наших людей”, - зауважив Подоляк.

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Однак, російська сторона на цю пропозицію поки що не відповіла. Тож тим часом в Офісі президента працюють над іншими варіантами.

“Це можуть бути будь-які гуманітарні коридори, може бути країна-посередник, наприклад Туреччина, яка вже неодноразово говорила, що готова забрати морським шляхом людей. Це може бути військова деблокада в будь-який спосіб, якщо ЗСУ напрацює план, який буде реалістичним. Тобто для нас принципово забрати всіх тих людей, які там знаходяться, бо це надлюдські умови, в яких вони перебувають, вони всі герої”, - наголосив Подоляк.

Про публічну заяву настоятеля УПЦ МП Онуфрія про хресну ходу до Маріуполя радник голови Офісу президента відгукнувся схвально, але за умови, що ця хода якось допоможе звільнити заручників у Маріуполі.

Водночас він нагадав, що РФ своїми діями уже цілком зіпсувала собі репутацію і, відмовившись від так званого великоднього перемир’я, продемонструвала своє ставлення до християнської віри.

“З ними важко говорити про людські правила. Буде складно з ними домовитись, але президент хоче врятувати [заручників у Маріуполі] і будемо використовувати будь-які шляхи”, - додав Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 21 квітня не вдалося провести евакуацію з Маріуполя через обстріл, коридор довелося закрити.

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