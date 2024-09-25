Звільнення заводу у Вовчанську: ексклюзивні кадри роботи підрозділу "Фахівці" (відео)

Підрозділ був залучений для допомоги військовій розвідці у складній операції зі звільнення агрегатного заводу.

Аналітики Deep State опублікували ексклюзивні кадри роботи підрозділу "Фахівці" 82-ї ОДШБр у районі агрегатного заводу у Вовчанську, який напередодні звільнили бійці ГУР.

Відповідний ролик опублікований у телеграм-каналі Deep State.

Аналітики нагадали, що в результаті надскладної та успішної операції спецпідрозділи ГУР Міноборони України звільнили і повністю зачистили від ворога агрегатний завод у Вовчанську. Підрозділ "Фахівців" був залучений для допомоги в цій складній операції.

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"В районі агрегатного заводу було скинуто на окупантів понад 10 TM62, що ускладнили ворогові подальшу оборону заводу. Також бійці доставили спецпідрозділам їжу, боєкомплект і воду", – йдеться в повідомленні.

Загалом за період співпраці українським захисникам було скинуто понад 120 посилок сумарною вагою близько 700 кг.

У Deep State зазначили, що після зачистки 30-ти будівель територію агрегатного заводу було передано ЗСУ.

Ексклюзивне відео роботи підрозділу "Фахівці" у районі агрегатного заводу у Вовчанську

Нагадаємо, 24 вересня в ГУР заявили, що їхні підрозділи повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

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