Висаджування на Зміїний: з'явилися ексклюзивні подробиці спецоперації від ССО та нові кадри з острова (фото)

Окрім цього, опублікували нові фотографії звільненого українського острова Зміїний після "руского міра".

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції", - розповіли у ССО.

Так, першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи. Після виходу на плато острову група розпочала виконання завдань:

огляд місцевості,

фіксацію та збирання даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України.

"В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши завдання, зведена група залишила острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши в пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу", - додали у підрозділі.

У ССО зауважили, що планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Військові цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України.

Нагадаємо, ЗСУ зачистили острів Зміїний від залишків "руского духу", знищивши зброю і техніку окупантів. Прапор України доправили на острів гелікоптером, проте ще не підіймали, оскільки туди ніхто не висаджувався.

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