Звільнено командира "Чорних Запорожців", які з останніх сил тримають Вугледар: що відомо про ситуацію

Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка наразі тримає оборону Вугледару, полковника Івана Вінніка звільнено з посади.

На своїй сторінці у Facebook він подякував побратимам після звільнення з посади.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда. Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную! Для мене честь бути частиною "Чорних Запорожців", і той зв’язок, який утворився між нами, залишиться назавжди. Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", - написав Віннік.

Як повідомили в ОК "Північ" Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передавання бойового досвіду.

"Полковник Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира. Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", - так характеризували Вінніка в ОК "Північ".

Яка ситуація у Вугледарі

Наразі ситуація в Вугледарі критична, за прогнозами військових аналітиків втрата міста є питанням кількох тижнів або днів. Оборону міста тримають бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

"Ситуація у Вугледарі вже тиждень є критичною, а зараз, схоже, переходить у розряд гіперкритичних", - такою оцінкою стану речей на цій ділянці фронту поділився у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

Він каже, що ворог просувається на флангах. Ар'єргардні бої на флангах наразі не мають особливого успіху, оскільки темп просування росіян не збито.

Сам Вугледар вже майже перебуває в оперативному оточенні - обидва шляхи з міста прострілюються, і чим далі – тим щільніше.

"Якщо вдасться не вийти повністю з міста або не допустити оточення до кінця тижня - це буде справжнє диво", – написав Мирошников.

Російська армія намагається обійти Вугледар Донецької області з флангів та перерізати дорогу, якою забезпечують логістику да міста, розповів співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула.

"Противник продовжує штурмові дії з метою оточення групування Сил оборони у місті. Ворог штурмує район Новоукраїнки, намагається вийти на трасу, яка йде з Богоявленки на Вугледар. Також важка ситуація біля Водяного, де противник зумів просунутись та захопив приміщення шахти №3. Також ми фіксуємо просування ворога в самому місті. Вже є відео з російськими штурмовиками на околицях Вугледару. Відповідно, треба розуміти, що за такої динаміки подальша втрата міста — лише питання часу", - сказав він.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук " акцентував, що 72 окрема механізована бригада, яка понад два роки стоїть на Вугледарському напрямку, робить "неймовірні речі на полі бою", але ситуація вкрай критична.

Вугледар, зима 2023 року / Фото: Associated Press

Водночас співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула заявив, що терміни, скільки ще протримається місто залежить від того, як росіяни тиснутимуть з флангів, а українські військові триматимуть оборону. За його словами, це може бути "від кількох днів до кількох тижнів".

Раніше нардепка Марʼяна Безугла казала, що військове керівництво нібито планувало ротацію 72 бригади, яка обороняє Вугледар. Через це росіяни активізували атаки та захопили частину територій навколо міста.

"Тепер людина, яким би він не був комбригом 2022 року, але яка перебувала в тилу понад рік та не бачила, як змінилася війна, має взяти на себе командування бригадою за екстремальних умов наступу ворога та опанувати новий колектив. Не пригадаю жодного прецеденту, коли це покращило ситуацію", - прокоментувала Безугла звільнення Вінніка.

Гуманітарна ситуація у Вугледарі: що розповіли в ОВА

25 вересня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що російські ДРГ намагаються прорватися до Вугледара, але ЗСУ знищують диверсантів.

У Вугледарі досі залишаються понад сотня цивільних мешканців. Ці люди відмовляються від евакуації, підвіз гуманітарної допомоги ускладнений.

У місті ще залишаються люди / Фото: Associated Press

Також в ОВА фіксують збільшення обстрілів населених пунктів на Вугледарському напрямку, та спроби російської армії прорвати лінію фронту.

"На околицях міста ворога ще немає. Заходять диверсійно-розвідувальні групи. Наші захисники намагаються їх вибити. Місто ще не захоплене і будемо сподіватись, що цього не буде. Спалили дуже величезну кількість ворожої техніки. Але, на жаль, ворог має просування", — зазначив Філашкін.

Коваленко пояснив, що відбувається у Вугледарі

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