"Звільнимо уже втретє": Зеленський запевнив, що українські військові обов'язково повернуться до Маріуполя

13 червня святкували День визволення Маріуполя від проросійських терористів. Цього дня 2014 року українська армія визволила місто від окупантів.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що українські військові прийдуть до Маріуполя і втретє визволять місто.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 13 червня.

Зеленський пояснив, що вперше Маріуполь звільнили в 1943 році від нацистів. 2014-го, саме в цей день, 13 червня, завдяки мужності "азовців" та інших підрозділів Маріуполь був звільнений удруге.

"Звільнений від бойовиків, які тоді ще не усвідомлювали повністю, до чого їх направляє російська держава. А зараз вони це бачать. Бачать спалений Маріуполь. Бачать, для чого туди прийшли росіяни. Але ми не дозволимо зробити це місто мертвим. Ми повернемо його. Обов'язково", – підсумував глава держави.

Зазначимо, 13 червня святкували День визволення Маріуполя від проросійських терористів. Цього дня 2014 року українська армія визволила місто від російських та проросійських бойовиків. Уперше пам’ятну дату святкували на державному рівні 2016 року, у другу річницю.