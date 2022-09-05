Звільніть мене, відправте додому: російський військовий зізнається дівчині, що йому соромно перед українцями (аудіоперехоплення)

Хлопець скаржиться на неможливість звільнитися з армії РФ і повернутися до Росії.

Російський військовий, який воює у Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом через службу в армії РФ та сором перед українським народом за руйнування.

Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

"Зараз ця армія смердюча руїнить мені весь інститут... Яку я батьківщину тут захищаю? Я бачу бабусю, мені соромно. Очі відводжу. У неї був нормальний будинок, тепер його знесли ущент", — каже військовій своїй дівчині.

Також він скаржиться на неможливість звільнитися з армії РФ і повернутися до Росії.

"Ну, просто тебе не випускають до Росії і все... Тебе просто тут морозять", - каже хлопець.

#ГУРперехоплення ‼️"УВОЛЬТЕ МЕНЯ, ОТПРАВЬТЕ МЕНЯ В РОССИЮ" Російський військовий, знаходячись в Донецькій області, розповідає про проблеми з інститутом із-за армії рф та сором перед українським народом за руйнування Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Понеділок, 5 вересня 2022 р.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило чергову розмову окупанта з дружиною, в якій той розповідає про втрати особового складу. Він сказав, що із 300 піхотинців живими залишилися 72, інші або двохсоті, або трьохсоті.

Мапа війни на вечір 5 вересня: росіяни завдали масованого удару по Сумщині та Чернігівщині

Читайте також: