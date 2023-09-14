Звільнити Крим легше, ніж вийти на кордони 24 лютого на Донбасі: пояснення експерта

Ввійськовий експерт Петро Черник вважає, що деокупувати Крим легше, ніж вийти на кордони 24 лютого на Донбасі.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для цього потрібні дві речі. Авіацію нам задекларували, будемо мати 61 машину авіаційних комплексів F-16. Але є нюанс, яку зброю до нього нададуть. 105 показників номенклатури - це неймовірно багато. Проте нам потрібно AGM-158 JASSM. Це дуже потужна ракета класу повітря-поверхня", - підкреслив військовий експерт.

За його словами, переламити хід війни можуть F-16 із далекобійними ракетами та авібомбами.

"Крим можна перетворити у феєрверк, упідводнити міст. Але дуже важливо упідводнити не одну секцію, бо вони її відновлять, а хоча б кілька сотень метрів, це можливо таким ракетами. Насправді F-16 із номенклатурою далекобійних ракет і важких бомб від 270 кг до 2 т., особливо планерні бомби, такі як AGM-154, переламають хід війни саме з ATACMS", - додав Черник.

Нагадаємо, у середу, 13 вересня, у Севастополі була здійснена атака по судноремонтному заводу, внаслідок чого пошкодження отримали кораблі Чорноморського флоту РФ. ТСН.ua розповідав, як атака по "серцю" флоту РФ вплине на подальший перебіг війни.

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