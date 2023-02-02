Звільнити Крим військовим шляхом легше, ніж Донбас по лінії 24 лютого: військовий експерт назвав умови

Крим, з точки зору логістики, – це проблема території, де немає ні води, ні харчів.

Відвоювати Крим воєнними методами легше, ніж звільнити Донбас по лінії 24 лютого.

Про це повідомив військовий експерт Петро Черник в ефірі "Еспресо".

"На мій суто військовий погляд, виносячи за дужки геополітичну та політичну частини, як би це дивно не звучало, насправді відвоювати Крим воєнними методами легше, ніж звільнити Донбас по лінії 24 лютого", – зазначив він.

Щодо зброї, за допомогою якої це вдасться, Черник повідомив: ракети дальнього радіуса дії з ураженням до 300 км повністю упідводнюють Кримський міст. Це позбавляє противника логістики.

Черник нагадав, що такі ракети можуть надати Україні США.

"До того ж треба якнайбільше машин F-16, які за допомогою ракет AGM-88, повністю знищують ворожу ППО. А також цей літак може брати на борт дуже хорошу ракету AIM-120 AMRAAM із дальністю завдання уражень до 180 км. Частина цих літаків вступає у бої з їхньою авіацією, а частина банально знищує усі важкі транспортні літаки, починаючи від АН-124 "Руслан" і закінчуючи ІЛ-76", – зазначив експерт.

За словами Петра Черника, якщо таку стратегію застосувати у межах кількох тижнів, то особовий склад російської армії почне голодувати, і сам капітулює.

"Отака сурова дійсність. Тобто суто у воєнній частині – це абсолютна реальність, але без зброї союзників цього добитися неможливо. А взяти Донбас по лінії 24 лютого неймовірно важко, бо там все забетоновано так, не гірше ніж свого часу лінії Зігфріда (лінії захисних споруд у часи Першої світової війни та у 1930-х роках, які були побудовані Німеччиною – ред.), а також це потребує колосального людського ресурсу", – зазначив Черник.

Водночас у Пентагоні сумніваються, що ЗСУ можуть звільнити Крим найближчим часом. Там кажуть, що 2023 року буде "дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої території".

Додамо, що раніше український військовий експерт зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.