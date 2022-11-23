Звільнити Лівобережжя України від окупантів буде складніше: військовий експерт назвав нюанси

Окупанти на лівому березі Дніпра переважно мають вогневий контроль над своїми позиціями. Тому не слід очікувати, що вони втечуть із захоплених територій так стрімко, як це було на правому березі.

Військовий експерт Олексій Мельник вважає, що росіяни не тікатимуть з лівого берега Дніпра настільки стрімко, як це було на правобережжі. За його словами, угруповання російських військ на лівому березі Херсонській області залишатиметься на своїх позиціях доти, доки матиме можливість їх утримувати.

Про це Мельник розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL.

Після відходу окупантів з правого берега Херсонщини з'явилася інформація, що росіяни і на лівому березі панічно починають вивозити награбовані матеріальні цінності в Росію чи Крим. Однак Олексій Мельник переконаний, що це не схоже на те, що окупанти збираються залишити свої позиції.

"Це не є ознакою того, що готується відхід. Оскільки не можна порівняти умови, які були на правому березі Дніпра, з тими, що склалися на лівому", – пояснив експерт.

За словами Мельника, свого часу окупанти на правому березі Дніпра через величезні логістичні проблеми не могли вести бойові дії, та й взагалі лишатися на своїх позиціях. Однак на лівому березі Дніпра ворог має вогневий контроль над своїми позиціями.

"Це стратегічно важливий напрямок, зокрема, в контексті виходу до Кримського перешийка, тому, думаю, росіяни будуть до останнього намагатися його втримати", – припустив Мельник.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, яку тактику Збройні сили можуть обрати для звільнення лівобережжя Херсонщини.

За його словами, окупанти встигли підірвати мости і не дали переправитися ЗСУ на лівий берег Дніпра, а тому зараз залишилася лише одна точка, де це ще можливо — в районі Нової Каховки.

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