"Звільнити світ від Заходу": У Зеленського прокоментували нову мету руйнівної "спецоперації" РФ в Україні

"Звільнити світ від Заходу": У Зеленського прокоментували нову мету руйнівної "спецоперації" РФ в Україні

"Звільнити світ від Заходу". Лавров назвав ще одну мету війни проти України. У Зеленського зазначили, що звільнення по-російськи - це масові знищення.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ще одну мету війни проти України. Вона нібито вносить внесок у "звільнення світу від Заходу".

Про це він заявив в інтерв'ю для "Сіньхуа".

За його словами, Захід нібито намагається перешкоджати природному ходу історії.

"Наша спеціальна військова операція в Україні теж вносить внесок у процес звільнення світу від неоколоніального гніту Заходу, густо замішаного на расизмі і комплексі винятковості. Чим раніше на Заході змиряться з новими геополітичними реаліями, тим буде краще для нього самого і для всього міжнародного співтовариства", - зазначив Лавров.

ЗВІЛЬНЕННЯ ПО-РОСІЙСЬКІ - ЦЕ МАСОВІ ЗНИЩЕННЯ

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, російська парадигма про звільнення України та "спецоперацію" на її території, передбачає лише масові знищення.

"Звільнити світ від Заходу" - Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи - це лише масові знищення", - написав він.

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Водночас Подоляк не виключив, що наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан.

"Чекаємо", - саркастично додав він.

Також радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі від бомбардувань окупнтів, але російська сторона відкидає всі пропозиції. За його словами, президент України Володимир Зеленський та очільник ОП постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли Україні переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя.

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