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"Звільняти російські міста": Пушилін заговорив про захоплення 8 облцентрів України та отримав відповідь від Данілова

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"Звільняти російські міста": Пушилін заговорив про захоплення 8 облцентрів України та отримав відповідь від Данілова

Фото: Associated Press

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін відвідав Білорусь з нагоди 78-ї річниці визволення Бреста від нацистів під час Другої світової війни. Принагідно там псевдопосадовець заговорив про захоплення восьми міст України.

Так, Пушилін разом із секретарем генради партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком і послом РФ у Білорусі Борисом Гризловим поклали квіти до Вічного вогню меморіалу "Брестська фортеця".

Про це ватажок "ДНР" повідомив у Мережі.

"Сьогодні настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк..." ­– раптом заявив Пушилін.

Здається, він погано вивчав історію, адже зокрема Київ був заснований полянським князем Києм, а також його братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь. Зауважимо, що дата заснування столиці України – 482 рік, а Москви – аж 1147 рік.

Заяву ватажка "ДНР" прокоментував секретар РНБО України Олексій Данілов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Прикро, що Білорусь взагалі пустила цього гастролера. На мою думку, Білорусь є окупованою РФ… З якого переляку такий, як Пушилін, вирішив, що місто Київ має стосунок до росіян? Дуже погано, мабуть, дитина вчилася в школі. Святий Володимир, який хрестив Русь у річці Борисфен, не має жодного стосунку до того, що має на сьогоднішній день назву "Росія". Це зовсім інші території, зовсім інші люди", ­– заявив Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО також висловив думку, коли українські війська можуть деокупувати Херсонську область.

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