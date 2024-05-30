Звинувачення РФ проти України у зриві обміну полоненими: в ISW назвали кілька цілей заяви

Схоже, Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву ухвалення рішень в Україні.

Росія звинуватила Україну у припиненні обміну військовополоненими за останні кілька місяців на тлі повідомлень про повсюдне жорстоке поводження росіян з українськими військовополоненими. Заява РФ має кілька цілей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців. Посадовиця заявила, що Росія зробила все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо справ військовополонених.

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Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в листопаді 2023 року зазначав, що це Росія влітку того ж року з невідомої причини призупинила обмін військовополоненими.

Останній обмін військовополоненими між РФ та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.

Радіо "Вільна Європа/Радіо Свобода" напередодні повідомило, що Україні довелося відкрити третій табір для російських військовополонених частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількість російських дезертирів, які стали військовополоненими. Це узгоджується з декількома нещодавніми заявами з боку України про те, що російські посадовці протистоять продовженню обміну.

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Протягом останніх місяців після останнього обміну полоненими Росія вчинила низку очевидних зловживань проти українських бранців, включно зі стратами без суду та використанням полонених як живих щитів на полі бою (обидва випадки – порушення Женевської конвенції), а також нібито керуванням "чорним ринком" для продажу військовополонених російським парамілітарним формуванням.

Росія також використовує у війні батальйон, який складається переважно з українських військовополонених. Це ще один кричущий випадок порушення Женевської конвенції про військовополонених.

"Звинувачення Москалькової в тому, що Україна є відповідальною за припинення обміну військовополоненими, може бути спробою риторично перекласти провину на Україну та завуалювати перелік добре задокументованих російських знущань над українськими військовополоненими, потенційно розпалювати невдоволення в українському суспільстві або перешкодити західній підтримці України", – дійшли висновку аналітики.

Як зазначили в Інституті, схоже, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один риторичний прийом для підриву ухвалення рішень в Україні.

Нагадаємо, Москалькова заявила, що обмін військовополоненими "призупинений вже кілька місяців" поспіль. Вона звинуватила Україну у висуванні Україну "надуманих вимог" для обміну.

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