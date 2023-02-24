Росія звинувачує Україну у провокаціях: у ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні з Придністров'ям

У РФ звинувачують Україну у нібито підготовці до "вторгнення" до окупованого росіянами Придністров'я.

Росіяни розганяють інформацію навколо Придністров'я. Зокрема, країна-агресорка намагається перекласти відповідальність на Україну за ситуацію, яка розгортається там.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

На тлі ситуації з Придністров'ям Росія намагається виставити Україну агресором.

Демченко зазначає, що Україна завжди приділяла увагу Придністров'ю, оскільки це фактично анклав Росії, який міг бути застосований проти нашої держави ще з 24 лютого минулого року.

"Цей напрямок також посилений Силами оборони, йому приділяється увага як і кордону з Білоруссю та Росією",

– підкреслив речник ДПСУ.

Речник розповідає, що на кордоні з Придністров'ям посилені підрозділами Державної прикордонної служби, Збройних Сил та Нацгвардії. Утім, це потрібно виключно для того, щоб не допустити жодних провокацій з іншого боку.

"На щастя, якихось активних або провокативних дій на цьому напрямку ми також не фіксували", – підсумував речник ДПСУ.

На тлі низки тривожних новин про загрози Молдові з боку Росії, а, відповідно, і Україні, українські прикордонники повідомили, що охорона ділянки державного кордону України в напрямку Придністров'я залишається посиленою.

Натомість у Міністерстві оборони РФ звинувачують Україну у нібито підготовці до "вторгнення" до окупованого росіянами Придністров'я.