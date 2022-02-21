Звинуватили у "контрабанді наркотиків": бойовики 5 років утримують у СІЗО українку

Звинуватили у "контрабанді наркотиків": бойовики 5 років утримують у СІЗО українку

Жінка потребує допомоги.

Громадянка України Наталія Зеленіна п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Наталія постійно проживала у Донецьку і не могла залишити рідне місто після тимчасової окупації через літню маму. Періодично вона виїжджала до Вінниці, де за державною програмою отримувала необхідні їй медичні препарати, запаси яких в ОРДО закінчилися. 5 листопада 2017 році повертаючись з Вінниці, її затримали представники окупаційної адміністрації в с. Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. Під час перевірки речей виявили медпрепарати, призначені їй лікарем, та звинуватили Наталію у контрабанді”, - написала Денісова.

З її слів, майже з перших днів “арешту” жінка перебувала у СІЗО м. Донецька, де їй не надавалася екстрена допомога, яка необхідна після припинення вживання препарату, що може розцінюватися як катування.

Так званий “верховний суд ДНР” засудив Наталію Зеленіну до 11 років ув’язнення за “контрабанду наркотиків”.

Наразі Наталія незаконно утримується в Сніжнянській жіночій виправній колонії №127, де не отримує належну медичну допомоги відповідно до призначень лікарів. Лише мама опікується дочкою та передає необхідне.

“Такі дії стосовно громадянки України Наталії Зеленіної є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року”, - додала Денисова.

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Нагадаємо, трьох українців, які утримувалися у одній з виправних колоній на тимчасово окупованому Донбасі, вбито.

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