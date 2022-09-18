"Звір міцно поранений, але він ще живий": військовий експерт оцінив потенціал окупантів

Російська війська зазнають невдач на фронті, вони виснажені, але у них ще є потенціал воювати.

Про це заявив військовий експерт Петро Черник під час телемарафону.

"Звір міцно поранений, але він ще живий. Маємо, власне, саме пам'ятати слова Путіна, який сказав, що щур загнаний у кут, може бути вкрай небезпечний. Це дійсно так. Дійсно, він терпить стратегічну поразку і Російська Федерація потрапила до пастки. Маємо тверезо усвідомлювати, що поразка Путіна і Росії - це його фізична смерть, а Російська Федерація стане на шлях розпаду. Вони дуже добре пам'ятають, що роблять із тиранами, які програли. Утім, повірте - ворог не збирається здаватися. Певний потенціал у нього ще є. У стратегічному підсумку ми обов'язково цю гру виграємо, однак вважаю, що нам потрібно дуже різко видихнути, перевести стан від ейфорії до нуля, і готуватися до подальшого виснажливого протиборства", - сказав він.

Раніше західний аналітик заявляв, що наступні кроки росіян залежатимуть від рішення Путіна, який може спробувати затягнути конфлікт, сподіваючись на виснаження західної підтримки й розвал економіки України. Щодо переламного моменту війни — дослідник вважає, що це сталося ще в липні, коли США надали Україні далекобійну артилерію. Тепер ЗСУ вміло використовують її, щоб бити по забезпеченню і командуванню армії РФ.

Окупанти лобом б'ються в українську оборону: що відбувається на фронті

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