Звіри у Міноборони Росії сотні вбитих під Києвом вважають "провокацією"

Російська сторона заперечує причетність до страшних злочинів.

У Міноборони Росії нарешті відреагували на страшні вбивства мирних жителів під Києвом. Це сталося після того, як вже всі світові лідери зробили заяви з приводу трагедій. У відомстві вважають, що “якісь злочини вчинили не російські солдати”.

“Усі опубліковані київським режимом фотографії та відеоматеріали, що нібито свідчать про якісь “злочини” російських військовослужбовців у місті Буча Київської області, є черговою провокацією. За час перебування Бучі під контролем російських ЗС жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій”, - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Україна просить Міжнародний кримінальний суд приїхати на Київщину для збору доказів про злочини Росії: очільник МЗС Кулеба заявив про масові вбивства, тортури, мародерство та згвалтування, вчинені російською армією.

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