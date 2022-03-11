"Звірі живі та доглянуті": як у Київському зоопарку живуть тварини під час війни

"Звірі живі та доглянуті": як у Київському зоопарку живуть тварини під час війни

Наразі у зоопарку є всі необхідні речі, які потрібні для догляду за звірями.

У Київському зоопарку під час війни живуть тварини. Вони забезпечені всіма необхідними речами, які потрібні для догляду за ними.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він розповів, що корму, води та ліків для тваринок вистачить на два-три тижні. Щоправда, раціони звірів були скореговані ветеринарною службою закладу відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів.

Працівники зоопарку продовжують ходити на роботу.

"Хоч і закритий для відвідувачів Київський зоопарк, але всі звірі живі, доглянуті. На місці працюють всі фахівці. Зоопарк забезпечений усім необхідним мінімум на два-три тижні щоб після перемоги відкрити двері для відвідувачів", - повідомив Микола Поворозник.

Нагадаємо, у Київському зоопарку за час війни народились двоє козенят та двоє котячих лемурів.

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