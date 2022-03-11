"Звірі живі та доглянуті": як у Київському зоопарку живуть тварини під час війни

Наразі у зоопарку є всі необхідні речі, які потрібні для догляду за звірями.
У Київському зоопарку під час війни живуть тварини. Вони забезпечені всіма необхідними речами, які потрібні для догляду за ними.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він розповів, що корму, води та ліків для тваринок вистачить на два-три тижні. Щоправда, раціони звірів були скореговані ветеринарною службою закладу відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів.
Працівники зоопарку продовжують ходити на роботу.
"Хоч і закритий для відвідувачів Київський зоопарк, але всі звірі живі, доглянуті. На місці працюють всі фахівці. Зоопарк забезпечений усім необхідним мінімум на два-три тижні щоб після перемоги відкрити двері для відвідувачів", - повідомив Микола Поворозник.
Нагадаємо, у Київському зоопарку за час війни народились двоє козенят та двоє котячих лемурів.
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