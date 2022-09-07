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Звіріють перед відступом: у Куп’янську окупанти утримують цивільних у заручниках

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Звіріють перед відступом: у Куп’янську окупанти утримують цивільних у заручниках

Фото: Associated Press

А в селі Козацьке на Херсонщині росіяни примусово виселяють місцевих жителів з приватного сектору.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Загарбники утримують цивільних як заручників.

Про це йдеться у вечірньому зведення Генерального штабу ЗСУ за 7 вересня.

Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції.

З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області росіяни примусово виселяють місцевих жителів. Також знову фіксуються випадки розміщення окупантами озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.

Раніше загарбники назвали нову сакральну дату "референдуму" в окупованих регіонах України.

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