Звірства армії Росії в Бучі: Арестович пояснив, до яких наслідків це призведе у військовому плані

Звірства армії Росії в Бучі: Арестович пояснив, до яких наслідків це призведе у військовому плані

Радник Офісу президента заявив про можливе суттєве просування за трьома лініями.

Трагічні події в Бучі загрожують великим міжнародним розслідуванням. А ось у військовому плані можливо суттєве просування за трьома лініями.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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"У військовому плані є три лінії, за якими може бути суттєве просування. Перше. Передачу важкого озброєння та взагалі озброєння в Україну прискорять. Тому що після Бучі неможливо залишатися нейтральним...

Друге – санкції. Раніше шостий пакет їхав зі скрипом. Зараз прийняли моментально, вже сьомий (пакет санкцій – ред.) на підході. А це удар по найближчому оточенню Путіна, по чиновникам, нові секторальні санкції, банківські і так далі... Цілком серйозно маячить відмова Європи від енергоносіїв Росії. Повна відмова. Назавжди заглушені газові свердловини тощо…

І третє – це міжнародна ізоляція, яка наростає… Блокування засідання Ради безпеки ООН, яке російська сторона планувала провести зі звинуваченнями української сторони за постановку… А ось британці, які весь квітень головують у Раді безпеки ООН якраз скликають. І це несумісно з британкою повісткою. І як би не догралася Російська Федерація до вильоту з ООН, хоча, звичайно, ООН – це найконсервативніший інструмент, але Генасамблея може подолати це. Але те, що стрімко ізоляція наростає путінського режиму, цього достатньо", - заявив Арестович.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від загарбників населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

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