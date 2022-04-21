"Звірства" батальйону "Азов": Росія залучила до пропаганди ексрозвідника Швейцарії Бода

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив, що Росія використовує колишнього співробітника швейцарської розвідки Жака Бода для демонізації України, США, Європи та НАТО.

Російська пропаганда називає Бода "відвертим європейським силовиком".

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації 21 квітня.

Експрацівник швейцарської розвідки поширює в іноземному інформаційному сегменті тезу про те, що "США та Європа, на відміну від Росії, не хочуть миру в Україні".

"Цей же "чесний військовий" згадує і вже трохи підзабутий останніми днями наратив кремля про "невиконані Україною Мінські угоди", – зазначили в ЦПД.

Від початку повномасштабної війни в Україні Бод регулярно розповідає про "захоплення від швидкості спецоперації, з якою її здійснює російська армія", а також про "достеменно відомі звірства батальйону "Азов".

В ЦПД нагадали, що 2018 року Бод повідомляв про те, що "Київ готує масований наступ на Донбас". Цю ж тезу Кремль відродив перед 24 лютого як одну з причин початку війни з Україною

Нагадаємо, напередодні російська пропаганда поширила інформацію про те, що слідчі РФ оглянули Маріупольську лікарню, що нібито "зазнала українських обстрілів", та "виявили десятки тіл мирних жителів".

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