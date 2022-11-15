Звірства окупантів на Херсонщині – у поліції розповіли про кількість виявлених злочинів

На території області також знаходять катівні російських загарбників.

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці вже зафіксували 414 воєнних злочинів, які були скоєні солдатами російської армії.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла речниця Національної поліції України Марʼяна Рева.

"Від часу деокупації частини Херсонської області Національна поліція України вже зафіксувала 414 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими. Найбільше з них – порушення традицій та ведення війни. Тобто обстріли, неправомірні дії з цивільним населенням, крадіжки та колабораціонізм", - розповіла речниця.

Рева розповіла, що станом на зараз на деокупованій території області виявили три катівні росіян.

"Зокрема, такі місця знаходять за свідченнями людей, які розповідають про дії окупантів. Всю цю інформацію ми будемо перевіряти, однак першочергово туди мають зайти вибухотехніки. Я хочу наголосити, що кожен злочин росіян на території України буде ретельно зафіксований", - резюмувала вона.

Злочини окупантів на Херсонщині

Після звільнення правого берега Дніпра на деокупованих територіях Херсонщини почали виявляти тіла мирних людей, яких вбили російські загарбники.

4 листопада у звільненому від окупантів селищі Високопілля на Херсонщині виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, російські військові розстріляли трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків.

Так, 12 листопада стало відомо, що в Бериславському районі на Херсонщині виявили останки людей, яких вбили окупанти. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям.

У понеділок, 14 листопада, у селищі на Херсонщині правоохоронці виявили у підвалі тіла подружжя фермерів, яких убили російські окупанти.

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