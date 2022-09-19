Звірства росіян в Ізюмі: ексгумовано 146 тіл, зокрема 2 дітей

У частини із загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань.

В нещодавно звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині триває ексгумація тіл закатованих росіянами українців з місць масового поховання.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За цей час було ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, зокрема 2 дітей.

"Вчора були знайдені тіла двох дітей. Одній дитині на вигляд – 3-5 років, іншій – 14 років", - уточнила в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

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За орієнтовними підрахунками поліції, процес ексгумації може бути завершений не раніше, ніж за декілька днів.

У частини із загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

Усі тіла відправлять на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.

"Про жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ. А зібрані нами докази обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців", – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, в лісі у місті Ізюм, що на Харківщині, знайшли масові могили, де були поховані понад 400 українських цивільних та військових. Є тіла з ознаками тортур, є загиблі внаслідок ракетних обстрілів. Серед них багато жінок та дітей.

16 вересня в деокупованому Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.

Раніше повідомлялося, що під Ізюмом знайшли поховання цілої сім'ї з маленькими дітьми. Найменшій дівчинці Лесі було всього 5 років, старшій Саші - 8 років. Вони загинули із батьками під час авіанальоту окупантів.

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