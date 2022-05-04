Звірства російських військових у Бучі: родичі загиблих можуть зробити безплатні ДНК-тести

Також тривають упізнання і загиблих від рук росіян ірпінців.
Безплатні тести ДНК - почали робити родичам убитих російськими окупантами і зниклих безвісти мешканців Бучі і Бучанського району.
Про це йшлося в ТСН.
Українським фахівцям допомагають французькі криміналісти. Напередодні відповідну процедуру вже пройшли понад чотири десятки людей. Процес продовжать у середу зранку. Це має спростити ідентифікацію невпізнаних тіл. Таких нині лише по Бучі більш як 60-т. І кількість постійно змінюється. Тривають упізнання і загиблих від рук росіян ірпінців.
За офіційними даними, досі невстановленими залишаються особи ста п'яти загиблих. Люди здебільшого помирали від осколкових і вогнепальних поранень. Та навіть від голоду. Багатьох - катували і розстрілювали. За словами Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, звірства росіян ретельно розслідують. Винних у злочинах - обов'язково знайдуть і покарають. Одного з катів уже ідентифікували. Він та кілька інших окупантів узяли у полон десятьох людей, знущалися і погрожували розправою.
Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.
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