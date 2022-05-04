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Звірства російських військових у Бучі: родичі загиблих можуть зробити безплатні ДНК-тести

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Звірства російських військових у Бучі: родичі загиблих можуть зробити безплатні ДНК-тести

ТСН.ua

Також тривають упізнання і загиблих від рук росіян ірпінців.

Безплатні тести ДНК - почали робити родичам убитих російськими окупантами і зниклих безвісти мешканців Бучі і Бучанського району.

Про це йшлося в ТСН

 Українським фахівцям допомагають французькі криміналісти. Напередодні відповідну процедуру вже пройшли понад чотири десятки людей. Процес продовжать у середу зранку. Це має спростити ідентифікацію невпізнаних тіл. Таких нині лише по Бучі більш як 60-т. І кількість постійно змінюється.  Тривають упізнання і загиблих від рук росіян ірпінців.

За офіційними даними, досі невстановленими залишаються особи ста п'яти загиблих. Люди здебільшого помирали від осколкових і вогнепальних поранень. Та навіть від голоду. Багатьох - катували і розстрілювали. За словами Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової,  звірства  росіян ретельно розслідують. Винних у злочинах  - обов'язково знайдуть і покарають. Одного з катів уже ідентифікували. Він та кілька інших окупантів узяли у полон десятьох людей, знущалися і погрожували розправою.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

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