Звірства своїх солдатів в Макарові зупиняли навіть самі ж росіяни: жінок ґвалтували і вбивали

Звірства своїх солдатів в Макарові зупиняли навіть самі ж росіяни: жінок ґвалтували і вбивали

Одну із жінок досі на порозі чекає її вірна собака.

Світлина із собакою Ріні, яка сидить на ґанку і чекає свою господарку, стала відома на всю Україну. Жінку вбили російські військові під час окупації Макарова і тварина вже понад місяць не відходить від будинку. Жінку окупанти зґвалтували, а потім зарізали.

Про це йдеться в ТСН.

Відео з Ріні, яка не відходить од дверей свого будинку вже понад місяць, і чекає на свою господарку Тетяну зняла Олена. Друзі убитої жінки попросили подивитись, що із собакою. Тож Олена вже майже тиждень із Києва в Макарів вона їздить доглядати за твариною. «Я побачила собаку, який лежить на бетоні на порозі і чекає на свою господиню. А господині вже давно немає. Оскільки собака стара, їй 9, для неї потрібний особливий догляд», - розповідає жінка.

Це порода Акіта. Ріні вже купили лежак та облаштували місце на задньому дворі. Собака втратила багато шерсті та схудла.

Господарку тварини - 38-річну Тетяну вбили під час окупації селища. У будинку жінка мешкала із твариною одна, її чоловік помер від «ковіду». На подвір’ї загиблої серед купи сміття, сухпайки окупантів, на землі російська форма, порожні пляшки з-під алкоголю та ящики від боєприпасів. Своєю технікою росіяни проламали паркан, щоби паркуватись на ділянці. В будинку - дірки від куль. Сусіди кажуть, бачили через вікно як один із окупантів стріляв по ньому, а потім зайшов усередину.

Тетяна вже збиралась виїжджати, але в останній момент до неї увірвався в будинок кадирівець і під дулом автомата він повів жінку в сусіднє котеджне містечко.

"Макарівський Хатіко" – як склалась доля вірної собаки Ріні, яка понад місяць чекала на свою господарку

Після навідин туди росіян зараз там суцільне руйнування. Вікторія жила в одному із котеджів. На той час разом із сином виїхали. «Мені здається, що вони просто грали в якусь російську рулетку. Просто їздили на танку і просто навмання, куди хотіли, туди і стріляли», - показує Вікторія свій будинок.

А у будинку навпроти - вбили Тетяну. Тут у кімнаті все перевернуто догори дригом. Окупанти тут хазяйнували майже місяць. На другому поверсі, у спальню, на підлозі скривавлена ковдра. На дзеркалі окупанти написали, що невідома дівчина похована за будинком в саду. Слідчі вже провели ексгумацію тіла, на місці працювали судмедексперти. Вікторія каже, поруч з могилою бачила табличку, яку встановили російські злочинці. Тетяну спочатку ґвалтували, а потім зарізали. «Тут Таня була закопана, її тіло. І була така дощечка. Дата, здається, 15.03.2022 на російській мові. «Замучена невідомим. Похована російськими солдатами». Отака була дощечка з таким написом», – розповідає Вікторія.

У той же день, коли російський найманець увірвався до Тетяни, через паркан він заскочив і у сусідній двір. Тут Олеся жила разом з чоловіком Олександром. «Ми з чоловіком були вдома. Він мене під автоматом взяв і повів в ту хату. Він мене роздягнув і починав ґвалтувати. Не знаю чим би це все закінчилось, але його з мене зняла російська розвідка. Вони прочісували ті дома, вони якраз зайшли в розпал. Я одягнулась один мене привів у мій будинок, а ті його повели незрозуміло куди», - розповідає Олеся.

Свого чоловіка жінка знайшла вже у сусідів пораненого. «Сусід до нас прибіг окревавлений, ми його на крилечко. Дві доби ми його рятували, бо вивезти не могли. І через дві доби він помер», - розповідає сусідка.

Його розстріляв російський військовий, коли той побіг рятувати свою дружину. «Чоловік взяв палицю і біг за мною, виявляється. Перший мене повів, а другий через паркан на город вийшов і його розстріляв», - розповідає Олеся.

Поховали Олександра на городі. Жінка додає, напередодні російського вторгнення вони повернулись з Карпат, там святкували 30-річчя шлюбу. Коли російські війська підходили до Макарова вона благала чоловіка поїхати, але той не хотів залишати рідний дім.

Росіяни не раз приходили у цей двір, вимагали, щоб люди виїжджали. «Сусіди виїхали, 5 машин до них ще приєднались і між Липовкою та Королівкою цю колону розстріляли - 7 машин. Загинули наші сусіди», - розповідає жінка.

Те, що їм довелося пережити під час російської окупації, вже розказали СБУ. Їхні свідчення стануть доказами воєнних злочинів росіян у міжнародних судах. Олеся ж досі живе у сусідів, каже, їй моторошно навіть заходити у власний будинок. «Не знаю, я боюсь в своїй хаті сама будь. Але може пройде. Щось же треба буде робити», - плаче жінка.

А Олена разом з собакою убитої Тетяни чекає на нову господарку Надію. З собою жінка прихопила смаколики для тварини та теплий комбінезон. Олена його одразу одягає. Надія каже, відео з твариною на ганку побачила вночі, а вже зранку їздила по селищу і шукала собаку. Коли вперше побачила геть виснажену Ріні - розплакалась, а та підійшла і лизнула її. «Я побачила, що сидить… Я так не можу. У мене самої акітос і, не Дай Бог, якби у мене так ситуація склалась, то мені дуже хотілось би, щоб мою собаку теж забрали, і щоб у собаки була нормальна родина», - плаче Надія.

Ріні довподоби подарунок, вона позує на газоні перед камерою і здається потроху звикає до нової господарки.

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