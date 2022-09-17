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Звірства в Бучі не були аномалією, росіяни так поводяться на всіх окупованих територіях – ISW

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Звірства в Бучі не були аномалією, росіяни так поводяться на всіх окупованих територіях – ISW

Фото: Associated Press

У звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знайшли масові поховання людей – 450 могил.

Масові поховання і російські катівні у звільнених містах на Харківщині свідчать про те, що росіяни скоюють воєнні злочини на всіх окупованих територіях.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"Виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були ізольованими воєнними злочинами, а мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях", — зазначили в ISW.

В ISW не сумніваються, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

Як повідомляли раніше, після звільнення Харківщини від окупантів відкрилися страшні злочини російський військових. У лісі під Ізюмом знайшли понад 400 могил з закатованими та вбитими мирними мешканцями і військовими.

Серед тіл, які були ексгумовані, 99% з ознаками насильницької смерті. На більшості могил навіть не вказані імена, а лише позначка з номером.

Катівні і масові вбивства - Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі

Катівні і масові вбивства - Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі

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