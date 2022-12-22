Звірства в Бучі: журналісти NYT ідентифікували 22 окупантів, які вбивали українців (фото)

234-й полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генпрокурора підозрює у звірствах в Бучі.

Журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року. Це бійці 234-го десантно-штурмового полку РФ.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео. Результати свідчать, що російський десантний підрозділ у березні в Бучі убив десятки людей на вулиці Яблунській. Загарбники також відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували до Росії чи на російські телефонні номери.

Українська влада надала виданню базу даних всіх телефонних дзвінків і повідомлень, здійснених до Росії з Бучанського регіону протягом березня. Журналісти збирали у родичів загиблих їхні номери телефонів і перевіряли, чи ці номери в наданій базі. Вдалося з’ясували, що російські військові регулярно телефонували з телефонів жертв до РФ, і нерідко робили це лише через кілька годин після вбивства цивільних.

Журналісти також порозмовляли із самими окупантами та їхніми родичами. Двоє підтвердили, що вони були в 234-му полку і "служили в Бучі". Керував цими операціями командир полку Артем Городілов, і це підтвердили російські військові.

NYT / Дзвінки росіян з двох телефонів жертв у Бучі

Видання наголошує на наявності й інших доказів про те, що воєнні злочини в Бучі скоювали саме російські десантники 234-го полку. Зокрема, про це свідчить символіка, яку ворожі війська намагалися приховати на своїй залишеній у Бучі техніці, а також – документація та особисті записи загарбників.

Так, в одному із записів на папері зазначений номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Окрім того, російські солдати залишили в Бучі нарукавні знаки полку. А ще техніку 234-го полку фіксували в місцях розстрілу жертв.

NYT / розпізнавальні знаки окупантів

Загалом журналісти встановили особи 22 окупантів із 234-го полку, а також ідентифікували тіла 36 жертв ворога на вулиці Яблонській.

NYT / Псковські десантники, які телефонували з Бучі

В Мережі опублікована мапа з місцями, де були виявлені тіла.

NYT / мапа виявлених тіл українців на Яблунській

NYT / список вбитих росіянами цивільних на Яблунській

Не можна точно стверджувати, що саме ці російські солдати вбили тих чи інших цивільних у Бучі. Проте про перебування 234-го полку в Україні свідчить також інша інформація. Зокрема, відомо, що перед вторгненням Росії Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на нього командира також фіксували в Бучі. Чоловік був помічений із двома охоронцями, коли ходив вулицями міста біля тіл убитих українців.

NYT / Городілов у лютому готується до вторгнення в Україну з Білорусі

Зауважимо, що після звільнення Київщини, коли світ дізнався про звірства окупантів у Бучі, Городілова та інших російських загарбників нагородили в Росії орденами "Мужності".

Додамо, що 234-й полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, яку Офіс генпрокурора України підозрює у звірствах в Бучі.

Нагадаємо, Управління верховного комісара ООН з прав людини на початку грудня повідомило, що під час окупації Бучі російські війська вбили щонайменше 73 цивільних. Ще 105 можливих вбивств ворожою армією очікують підтвердження.

Додамо, що суд в Україні виніс вирок у вигляді 12 років ув’язнення двом російським військовим, які катували жінок і дітей у Бучанському районі.

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