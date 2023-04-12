Звірств, які чинять росіяни, не було у Європі з часів Другої світової - Кулеба

Міністр заявив, що сучасні росіяни діють так само як колись діяли нацисти і нічим від них не відрізняються.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдженні відео, на якому росіяни відрізають голову українському військовому, заявив, що таких звірств в Європі не було з часів Другої світової війни.

В коментарі німецькому виданню BILD Кулеба заявив, що такі звірства робили лише нацисти та закликав прискорити постачання зброї до України.

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"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що жахливе вбивство "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".

Він також закликав перевести шок від цих звірств росіян у дію, а саме прискорити постачання зброї українським військовим, щоб вони могли захистити країну від російських агресорів.

Крім того, Кулеба наголосив на важливості створення міжнародного трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна, а також інше російське керівництво.

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

Також на це відео відреагувала пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона заявила, що це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки.

У свою чергу секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни, які відрізали голову українському військовому та зняли на відео цей процес, обовʼязково будуть знайдені та покарані.

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