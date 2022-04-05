"Звірства жахнули світ": Джонсон закликав росіян поширювати інформацію про злочини військ РФ в Україні

Він заявив – не може повірити, що президент Росії Володимир Путін діє від імені росіян.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав росіян поділитися зі співвітчизниками повідомленнями про звірства, вчинені їхніми військами в Україні.

Про це голова британського уряду заявив у відеозверненні російською мовою 5 квітня.

Джонсон закликав поділитися історіями про те, що відбувається в Україні, зокрема про звірства в Бучі, Ірпені та інших частинах країни.

"Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та інших місцях України, жахнули світ... Звіти настільки шокують, такі нудотні, що недивно, що ваш уряд прагне приховати їх від вас... Ваш президент знає, що якби ви могли бачити, що відбувається, ви не підтримали б його війну", – звернувся прем’єр Британії до росіян.

Він також закликав росіян використовувати віртуальні приватні мережі (VPN) для доступу до незалежної інформації про війну.

"І коли ви знайдете правду, поділіться нею. Винні будуть притягнуті до відповідальності. І історія запам’ятає, хто дивився в інший бік (Росії – ред.)... Вашого президента звинувачують у скоєнні воєнних злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені", – додав Джонсон.

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Нагадаємо, раніше, коментуючи різанину в Бучі, британський прем’єр пообіцяв "заморити голодом військову машину Путіна".

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