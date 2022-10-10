"Звірячий обстріл України": на Банковій повідомили, які обʼєкти під прицілом росіян

Росіяни продовжують тероризм і для обстрілів України застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об'єктах критичної інфраструктури.

Російські військові масовано гатять по об'єктах критичної інфраструктури України для знищення енергозабезпечення країни. Під прицілом енергообʼєкти міст України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Звірячий обстріл України. росіяни продовжують тероризм. Застосовують авіацію та величезну кількість ракет по об'єктах критичної інфраструктури задля знищення енергозабезпечення країни! Вже однозначно зрозуміло, що чимала частина ракет влучила в енергосистеми різних міст", - написав він.

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Тимошенко попередив, що під прицілом РФ енергообʼєкти від Львова до Запоріжжя, Київщини, Хмельниччини, Дніпра і Вінниці, Франківщини, Сумщини, Харківщини, Житормирщини, Кіровоградщини, загалом весь південь.

"Це може вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень. Наприклад, лише в Київській області ППО збила шість ракет, але є потрапляння в ТЕЦ. Профільні служби докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - додав посадовець.

Тимошенко запевнив, що "немає такої ракети, яка змусить Україну відступити".

Карта ударів по Україні за сьогодні 10 жовтня / Фото: Фото з соціальних мереж

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи.

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Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні наразі внаслідок ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та у Києві.

За останньою інформацією, у Києві пролунала нова серія вибухів. Працює ППО. В Івано-Франківській області прогриміли вибухи.

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