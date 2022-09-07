Звіт МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: Україна готова виконати вимоги місії лише на українських умовах

МАГАТЕ напередодні оприлюднило свій звіт за результатами перебування на ЗАЕС та сформулювало 7 принципів, які мають бути дотримані, щоб уникнути ядерної катастрофи.

Місія МАГАТЕ офіційно зафіксувала чимало важливих фактів під час роботи на ЗАЕС, йдеться в ТСН.

По-перше, російські військові та техніка, як би не намагалися відбріхуватися у Кремлі, на Запорізькій АЕС є, у безпосередній близькості до реактора. Як і делегація «Росатома», яка нібито дає поради, як керувати ЗАЕС, але це створює напругу і тертя під час ухвалення рішень, а персонал станції працює у надзвичайно стресових умовах.

У своєму звіті МАГАТЕ пропонує і конкретні кроки, що мають бути здійснені. Наприклад, станція обов’язково має бути підключена до української енергомережі. Налагоджене безперебійне постачання усіх необхідних матеріалів і запчастин та сприятливі умови для роботи людей. Як і контроль із боку українського регулятора. І головно - створена демілітаризована зона довкола станції.

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«Крок перший - російські та українські сили не повинні здійснювати жодних військових дій у бік станції чи зі станції. Запорізька станція та її околиці не повинні бути ціллю або платформою для військових операцій. Крок другий - має бути забезпечена угода щодо створення демілітаризованого периметру. Зокрема, це повинно включати зобов’язання Росії вивести свої військових і техніку за периметр і зобов’язання українських сил не заходити туди», - зазначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок прокоментував: готові говорити про безпекову зону лише на українських умовах, бо саме російська військова присутність там поставила світ на межу ядерної катастрофи. «У будь-якому разі відчувається, що сучасні міжнародні організації потребують значно ширшого мандату на свої дії. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю Україні», - заявив він.

На пропозиції МАГАТЕ постійний представник Росії в ООН на засіданні сказав, що вони ще не встигли детально ознайомитися зі звітом. Хоча саме Росія і скликала це засідання Радбезу. А далі росіянин Небензя перейшов до звичної кремлівської риторики про те, що російська армія не окупувала, а захищає ЗАЕС. І стверджував, що вони конструктивно співпрацюють з експертами МАГАТЕ.

Директор агенції Ґроссі заявив, що на станції і надалі залишатимуться їхні представники. «Інспектори МАГАТЕ залишаються на станції. Тож МАГАТЕ, а за нашого посередництва ООН та вся міжнародна спільнота, має можливість отримувати пряму невідкладну оцінку ситуації на місці. І цей факт безпрецедентний. Завдяки цій присутності, а також створенню спеціальної безпекової зони, ми матимемо можливість запобігти певним подіям, аби вони не сталися», - заявляє Ґроссі.

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Але це водночас непокоїть Україну - перебування експертів МАГАТЕ на ЗАЕС у постійному контакті з російськими окупантами. Хоча саме Україна запропонувала організувати місію на станцію, зараз хоче обговорити умови її подальшого перебування, заявив постпред України Сергій Кислиця. «Пропозиція, що зараз обговорюється, має бути належним чином оцінена з точки зору потенційних ризиків та викликів, враховуючи бажання російських окупантів продовжувати здійснювати провокації, ми маємо гарантувати і безпеку експертів МАГАТЕ, і їхній імунітет до російських маніпуляцій», - переконує постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Чи будуть виконані рекомендації МАГАТЕ - мають вирішити сторони найближчим часом. Втім, чимало членів Ради безпеки ООН однозначно заявляють, що ядерна загроза іде пліч-о-пліч з російською окупацією, тож єдине рішення, що забезпечить сталий мир і безпеку, - це вигнати окупантів з України.

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