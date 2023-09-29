Звітувала ворогу про контрнаступ ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала зрадницю

Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони на Донеччині. Зокрема, зрадниця наводила ворожий вогонь на підрозділи ЗСУ, що контратакують під Бахмутом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Зловмисниця передала агресору вісім локацій українських військ, які рухались у напрямку передової. Серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута", – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози. Ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року.

Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, в Україні до довічного ув'язнення засудили агента РФ. Він наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя. Правоохоронці затримали зрадника під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

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