Звозять снаряди та акторів: Росія готує показуху для іноземних ЗМІ в зруйнованому Маріуполі

Звозять снаряди та акторів: Росія готує показуху для іноземних ЗМІ в зруйнованому Маріуполі

Російські окупанти готують прес-тур до знищеного Маріуполя для іноземних журналістів.

Метою агресора є показати іноземним журналістам, що це нібито українські, а не російські, військові нещадно бомбардували місто.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

РФ запланувала прес-тур окупованими містами України на 18-21 травня. Агресор збирає уламки українських снарядів по всій Донецькій області, щоб заявити, що це нібито Україна руйнувала Маріуполь. Також Росія підбирає акторів, жителів фейкових "ДНР", щоб ті розповіли про "вдячність" російським окупантам, які зруйнували колись успішне місто.

Везтимуть іноземних журналістів з Ростова-на-Дону. У програмі цієї показухи також передбачено відвідування Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Пушиліним.

"До участі в “прес-турі” міністерство оборони рф намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ. Застерігаємо іноземних журналістів про плани пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів та нагадуємо про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України і проникнення на територію незалежної держави", - йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, понад 3 тисяч жителів Маріуполя утримуються у "фільтраційному таборі". Його влаштували в колишній виправній колонії № 52 в селищі Оленівка Донецької області.

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