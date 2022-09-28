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Звук бензопили: в ЗСУ розповіли, як як розпізнати іранський дрон-камікадзе Shahed-136

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Звук бензопили: в ЗСУ розповіли, як як розпізнати іранський дрон-камікадзе Shahed-136

Скриншот з відео

Дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, які Росія застосовує для атак по Україні, можна розпізнати за характерним звуком під час польоту.

Окрім того, такі безпілотники літають на низькій висоті, тому їх складно виявити силам ППО.

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк поінформувала на брифінгу 28 вересня.

"Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам ППО. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це схоже на звук мотора мопеда чи бензопили. Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони", – зауважилаГуменюк.

Представниця ЗСУ також повідомила, що російські окупанти використовують Shahed-136 для ударів по об’єктах інфраструктури, а не військових підрозділів чи скупчень людей. 

Проте ці дрони-камікадзе не дуже ефективні, зауважила речниця. Адже від 10 вересня на півдні України було виявлено понад 30 таких безпілотників, з яких 22 були збиті. Тільки 10 дворожих ронів влучили по цілях, але не всі ці атаки були результативними.

Нагадаємо, напередні в ОК "Південь" пояснили, чому Shahed-136 можуть атакувати лише південь України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
339
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