Звуки артилерійських обстрілів та детонація: у МАГАТЕ заявили про нові вибухи біля ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що у Енергодарі, міжнародні спостерігачі зафіксували детонації та звуки артилерійських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС від початку січня, доповіли в штаб, що 27 лютого вдень було чутно близько 20 детонацій, очевидно, в районі станції, яка розташована на передовій зони активних бойових дій.

"Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення зони ядерної безпеки та безпеки на Запорізькій атомній електростанції", - зазначив він.

Гроссі висловив занепокоєння з приводу затримок у ротації групи експертів МАГАТЕ, які зараз перебувають на майданчику ЗАЕС – їх мала замінити інша група екпертів понад три тижні тому.

Команда МАГАТЕ також повідомила, що резервну лінію електропередач напругою 330 кіловольтів було відключено на ЗАЕС вранці 25 лютого через активізацію воєнних дій. Однак уже наступного дня вдалось відновити роботу лінії електропередач.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни розмістили у бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, які очікують там перекидання на ділянку фронту у Донецькій області.

Державна інспекція ядерного регулювання України 10 лютого заборонила експлуатацію енергоблоків №3, №4, №5 та №6 на Запорізькій АЕС. Це сталося внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що скидання води російськими військами в Каховському водосховищі загрожує роботі Запорізької АЕС, де окупанти розмістили свою зброю та техніку.

Читайте також: