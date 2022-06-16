Звуки детонації та чорний дим: в ОРДЛО сталась масштабна пожежа на російському складі зброї (фото, відео)

Звуки детонації та чорний дим: в ОРДЛО сталась масштабна пожежа на російському складі зброї (фото, відео)

У тимчасово окупованому від 2014 року місті Хрустальний (Красний Луч - попередня назва) Луганської області вибухнув російський склад з боєприпасами.

Місцеві жителі у Мережі опублікували кадри масштабної пожежі. Також на відео чути звуки детонації.

Про це повідомляють у просепаратиському телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

Фото: просепаратиський телеграм-канал "Типовий Донецьк"

На відео видно кадри масштабної пожежі, яка сталась на російському складі з боєприпасами. Також очевидці події зазначають, що вони чують звуки детонації. Судячи по вибухах детонації та масштабах пожежі, горів склад з боєприпасами та іншою зброєю російських загарбників.

Що стало причиною пожежі - невідомо.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області 14 червня спалахнула масштабна пожежа. Також жителі міста чули вибухи. Вони зазначають, що займання могло спалахнути на складі з боєприпасами російських окупантів.

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