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"Звуки залпу стали головними цього літа": Україна отримала від США ще 4 HIMARS

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"Звуки залпу стали головними цього літа": Україна отримала від США ще 4 HIMARS

Фото: Getty Images

Україна отримала від США ще 4 ракетних систем HIMARS.

Американські ракетні системи станом на 1 серпня уже прибули до України

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. 

"Чотири додаткові HIMARS уже прибули до України. Я вдячний Джо Байдену і Ллойд Остіну за зміцнення української армії. Ми довели, що здатні ефективно використовувати цю систему. Звуки залпу HIMARS стануть головними цього літа на передовій", - написав Резніков у соцмережах. 

Нагадаємо, також міністр оборони 1 серпня повідомив, що до України з Німеччини прибули РСЗВ MARS II.

Також у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.

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