"Звуки залпу стали головними цього літа": Україна отримала від США ще 4 HIMARS

Україна отримала від США ще 4 ракетних систем HIMARS.

Американські ракетні системи станом на 1 серпня уже прибули до України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Чотири додаткові HIMARS уже прибули до України. Я вдячний Джо Байдену і Ллойд Остіну за зміцнення української армії. Ми довели, що здатні ефективно використовувати цю систему. Звуки залпу HIMARS стануть головними цього літа на передовій", - написав Резніков у соцмережах.

4 additional HIMARS have arrived in. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit of this summer at the front lines!

pic.twitter.com/iOBoxfjV7e — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Нагадаємо, також міністр оборони 1 серпня повідомив, що до України з Німеччини прибули РСЗВ MARS II.

Також у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.

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