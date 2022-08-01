"Звуки залпу стали головними цього літа": Україна отримала від США ще 4 HIMARS

Україна отримала від США ще 4 ракетних систем HIMARS.
Американські ракетні системи станом на 1 серпня уже прибули до України.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Чотири додаткові HIMARS уже прибули до України. Я вдячний Джо Байдену і Ллойд Остіну за зміцнення української армії. Ми довели, що здатні ефективно використовувати цю систему. Звуки залпу HIMARS стануть головними цього літа на передовій", - написав Резніков у соцмережах.
4 additional HIMARS have arrived in. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and people for strengthening of #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022
We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit of this summer at the front lines!
pic.twitter.com/iOBoxfjV7e
Нагадаємо, також міністр оборони 1 серпня повідомив, що до України з Німеччини прибули РСЗВ MARS II.
Також у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.
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