Зять Шойгу назвав росіян, які підтримують війну в Україні, "Z-бидлом": у мережі розгорівся скандал

Столяров порадив росіянам, якій підтримують війну, закрити рота і самому йти на фронт.

Зять так званого міністра оборони Сергія Шойгу Олексій Столяров вподобав у забороненій на території РФ соціальній мережі Instagram антивоєнний пост. Ба більше, він назвав росіян, які підтримують війну РФ проти України, "Z-бидлом".

Про це пишуть росЗМІ.

Як стало відомо, російський журналіст Юрій Дуд виклав в Instagram допис, який присвячений роковинам повномасштабної війни в Україні. У тексті йдеться, що російські війська зруйнували десятки українських міст та вбили тисячі мирних жителів України.

Цей пост сподобався зятю Шойгу, після чого росіяни завалили його повідомленнями з обуреннями, мовляв, чого він не на війні. Втім, самі ж громадяни РФ визнали, що міністр оборони "відмаже" свого родича від мобілізації.

Натомість Столяров у відповідь назвав громадян РФ, які підтримують війну проти України, "Z-бидлом".

Раніше ображені несправедливістю росіяни вже обурювалися поведінкою зятя Шойгу. Зокрема, його дорікнули відпочинком за кордоном у той час, як десятки тисяч росіян помирають в Україні за хворі амбіції диктатора Путіна.

Нагадаємо, що тим часом конфлікт між російським міністром оборони Сергієм Шойгу та олігархом, засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним грає на руку Україні.

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