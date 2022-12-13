Зявилось відео наслідків "бавовни" у Клинцях на Брянщині: глибока вирва та понищена техніка окупантів

У Мережі зявивлось відео з наслідками обстрілу у місті Клинці Брянської області РФ.

На ролику, який опублікував Telegram-канал Astra, помітно велику вирву та пошкоджену техніку російських окупантів.

Як пише канал, губернатор регіону заявив, що сили ППО начебто збили ракету, а окремі її "частини потрапили на територію промзони", водночас про пошкодження військової техніки він не повідомляв.

Авторка відео зазначила, що вирва утворилась біля казарми військових і неподалік їдальні, де харчуються окупанти.

Що відомо про обстріл в Клинцях

У ніч проти 13 грудня в місті Клинці Брянської області пролунав вибух. Росіян дуже налякала "бавовна". У місцевих пабліках вони повідомили, що чули вибух немов землетрус, а вогонь бачили у районі казарм місцевої військової частини. За інформацією Телеграм-каналів, ймовірне місце прильотів у Клинцях – стоянка техніки Міноборони РФ.

Відомо, що у Клинцях перебуває багато мобілізованих, зокрема тих, хто відмовився воювати та був вивезений з полігону у бєлгородському селищі Солоті. Крім того, стало відомо про "бавовну" у прикордонному селищі Климове.

Як інформує Sota, дописи про вибухи активно видаляються із місцевих пабліків.

До слова, ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ. Але військовий експерт Жданов пояснював, чому росіяни обстрілюють свою територію - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

Читайте також: