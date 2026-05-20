Зимово-весняний наступ РФ захлинувся: Тимочко пояснив причини провалу планів Кремля

Росія провалила зимово-весняний наступ / © ТСН.ua

Масштабні плани російського військового командування щодо весняного наступу зазнали краху. Незважаючи на постійний тиск окупантів на різних ділянках фронту, глобальні завдання Кремля залишаються невиконаними.

Про це заявив військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі «Київ24».

Зірвані терміни та перегрупування

За словами експерта, остання активізація ворога на лінії зіткнення не є ознакою нової потужної кампанії, а радше наслідком попередніх невдач. Російська армія змушена адаптуватися до реалій, у яких її амбітні плани розбилися об міцну українську оборону.

«Плани й терміни Кремля остаточно зірвані, тому нинішня активність ворога є лише спробою перегрупуватися і наздогнати попередній графік кампанії. Зимово-весняний наступ росіян фактично провалений», — наголосив Тимочко.

Провал на етапі розгортання

Аналітик зазначив, що стратегічними цілями для російських загарбників і надалі залишаються східні та південні регіони України. Проте спроможність ворога реалізовувати ці плани викликає серйозні сумніви.

Зокрема, він підкреслив ситуацію на одному з ключових відрізків південного фронту. Як зазначив військовий аналітик, на Запорізькому напрямку наступ ворога провалився ще на етапі розгортання сил.

Це свідчить про те, що Сили оборони України успішно нівелюють наступальний потенціал російських військ, не дозволяючи їм навіть сформувати повноцінні ударні угруповання для прориву українських позицій.

