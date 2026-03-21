Жителів Криму кинуть у бої проти України: у Силах оборони розкрили плани російського командування

Росія відправляє мобілізованих кримчан на передову

Окупаційна «влада» в Криму готує неприємний сюрприз для мешканців захопленого півострова. Попри попередні гучні заяви про те, що кримчани не братимуть безпосередньої участі у війні, російське командування ухвалило рішення про їхнє масове залучення до бойових дій проти української армії.

Про нові накази російського Генштабу та підготовку окупантів до квітневих штурмів розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Кримчан — на фронт, поранених — у тил

За словами Волошина, від 1 квітня всіх військовослужбовців, яких держава-агресор мобілізувала в Криму, залучать до виконання завдань безпосередньо на передовій. Наразі окупанти проводять повну заміну особового складу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту (базується у Севастополі). Частина цих підрозділів уже воює на Курщині, інша — перебуває у складі угруповання «Крим».

Боєздатних кримчан кинуть на фронт, а їхні місця на півострові займуть російські військові, які завершили лікування після поранень і вже не придатні до штурмових дій. З самої ж 810-ї бригади росіяни планують сформувати цілу дивізію морської піхоти.

«Росіяни обіцяли, що кримчани не будуть воювати, а зараз для них обов’язково брати участь у бойових діях», — підкреслив речник Сил оборони Півдня.

Нарощування сил на Донеччині та півдні

Паралельно російська армія активно перекидає резерви для посилення своїх угруповань на інших ділянках фронту. За даними української розвідки, ворог готується до таких кроків:

Перекидання морської піхоти: дві дивізії переміщують на тимчасово окуповану територію Донеччини. Орієнтовно у квітні, після доукомплектування, їх планують кинути у штурми на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Підкріплення з Москви: дві мотострілецькі дивізії на півдні планують поповнити за рахунок резервних полків із Московського військового округу.

Стягування техніки: Після аналізу втрат на окуповану Донеччину перекидають 265 одиниць бойових машин для розподілу по підрозділах.

