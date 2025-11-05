Реклама

Унікальний військовий шпиталь, збудований на глибині понад шість метрів неподалік від лінії фронту, став символом цієї стійкості, надаючи передову хірургічну допомогу там, де кожна хвилина є вирішальною. Про цей та інші об'єкти підземного життя нещодавно розповів світ у своєму репортажі впливовий шведський щоденник Dagens Nyheter.

Ініціатором створення шпиталю став військовий хірург, підполковник Роман Кузів. Зіткнувшись із бюрократичними та фінансовими перепонами, він звернувся по допомогу до приватного сектору.

Його слова, наведені у шведському виданні, ілюструють рішучість, що стоїть за проєктом:

"Ніхто не вірив, що це можливо реалізувати, і я не отримав державного фінансування. Тому я звернувся до бізнесу".

Як зазначає Dagens Nyheter, цей заклик знайшов потужний відгук. Проєкт був реалізований завдяки фінансуванню від українського бізнесу. Найбільшим інвестором, за даними видання, стала мілітарна ініціатива "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" та компанія Метінвест.

Журналісти описують роботу шпиталю так: “Пораненого спершу доставляють із місця ураження до так званого пункту стабілізації, де виконують найневідкладніші, життєзберігаючі заходи, а далі — до лікарні, тобто сюди. Потік із фронту змінний: багато годин буває тихо, а деякі ночі привозять відразу кількох поранених. Майже всі ушкодження тепер спричинені дронами — зміна у характері війни. В парі вузьких операційних, кілька квадратних метрів кожна, можна виконувати практично будь-які операції. Для не таких термінових станів є кабінети для обстежень, малої хірургії та рентгену. Після стабілізації пацієнтів направляють далі — до одного з більших, звичайних шпиталів для продовження лікування”.

“Якщо вони швидко потрапляють до нас, то одразу отримують дуже високоспеціалізовану допомогу — ми оминаємо одну-дві ланки і виграємо багато часу. Часто це рятує життя”, – розповідає Кузів.

Ефективність шпиталю вимірюється не лише врятованими життями, а й холодною економікою війни. Роман Кузів наводить вражаючу статистику, яка підкреслює цінність інвестиції:

"Цей шпиталь коштував 20 мільйонів гривень. Один загиблий солдат коштує державі щонайменше 50".

Це не просто цифри, а свідчення того, що порятунок захисників є не лише моральним імперативом, але й стратегічно важливим завданням для збереження боєздатності країни.

Та цей проєкт — лише початок. За даними Dagens Nyheter, шпиталь на Запоріжжі був першим, але другий такий вже запрацював у Донецькій області. Сам підполковник Кузів бачить нагальну потребу у щонайменше дванадцяти подібних медичних центрах уздовж усієї лінії фронту.

Dagens Nyheter (DN), що перекладається як "Щоденні новини", — це провідна та найбільша ранкова газета Швеції, заснована в Стокгольмі у 1864 році. Вона вважається "газетою національного значення" країни, аналогічно до The New York Times у США або The Guardian у Великій Британії, і відома своїм ґрунтовним висвітленням політики, культури та міжнародних подій.

"Сталевий Фронт" — це мілітарна ініціатива, започаткована бізнесами SCM Ріната Ахметова, зокрема компаніями "Метінвест" та ДТЕК, у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в 2022 році. Ця програма цілеспрямовано фокусується на прямій допомозі українським Силам оборони. Основна діяльність "Сталевого Фронту" полягає у виробництві (з використанням власних потужностей) та закупівлі й постачанні військового обладнання, включно з бронежилетами, мобільними сталевими укриттями, фортифікаційними спорудами, а також у передачі армії тисяч дронів, тепловізорів та транспортних засобів.